Spese addebitate sulla Posta-Pay, truffata 40enne

Ancora una truffa informatica ad Agrigento.

Una donna di 40 anni si è rivolta alla caserma Anghelone di Via Crispi, nella Città dei Templi, dopo che si era vista addebitare, sulla sua posta pay, spese da lei non effettuate per circa 150 euro.

Sin dai primi accertamenti si è scoperto che la donna è stata vittima di un raggiro, da quì la denuncia presentata dalla vittima.