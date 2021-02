Strisce pedonali in plastica: l’esperimento a San Leone

Nuove originali strisce pedonali da oggi ad Agrigento. Al momento è stata fatta una prova sul Lungomare di San Leone, ma presto verranno realizzate in altre parti della città. Si tratta di strisce realizzate con materiale plastificato della durata sicuramente ampiamente più prolungata della tradizionale vernice. Al suo interno è stata mischiata anche una sabbia di vetro. Viene collocata sull’asfalto con un cannello bruciatore, di quello che si usa per sciogliere il bitume.

In pratica la plastica si scioglie con l’asfalto. Così la plastica non viene rimossa al passaggio delle ruote e non si sporca neppure. Resiste alla pioggia e al sole e, ed è questa un’altra particolarità, è catarifrangente, grazie alla sabbia di vetro che brilla con la luce.

Le dichiarazioni del sindaco Miccichè

“Abbiamo testato sul Lungomare di San Leone – ha commentato il sindaco Franco Miccichè – perché è un asfalto piano, integro e senza soluzione di continuità. Abbiamo osservato cosa succedeva al passaggio delle auto e ci siamo accorti che non ne modifica il colore e non si sporcava. Le abbiamo viste anche di sera e posso confermare che si vedono bene, soprattutto al passaggio degli automezzi”.