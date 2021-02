Un fondo per prestiti a tasso zero, ok degli industriali siciliani alla norma in Finanziaria

“Non fondi a pioggia, ma interventi mirati che aiutino le imprese colpite dal Covid a ripartire. È questo che abbiamo sempre chiesto ed è questo che finalmente stiamo ritrovando in una norma contenuta nella Finanziaria approdata all’Ars, che mira alla creazione di un Fondo per la concessione alle pmi di prestiti a medio e lungo termine, a tasso zero”. Così Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria, e Antonello Biriaco, presidente di Confindustria Catania, commentano la misura che prevede l’attivazione del “Fondo emergenza imprese Sicilia”.

Una condizione per poter ripartire

Si tratta di una misura da attuare tramite la Banca europea degli investimenti per il supporto alle imprese nel contesto dell’emergenza Covid-19. “In questo modo – commentano Albanese e Biriaco – le aziende, con una forma d’indebitamento sostenibile, potranno essere realmente messe nelle condizioni di ripartire. Questa è davvero una norma che va nella giusta direzione per agevolare la ripresa del sistema economico, messo al tappeto dalla pandemia ed è per questo che speriamo possa incontrare il favore unanime di tutte le forze politiche”.