Un premio per i laureandi meritevoli: l’Ordine Ingegneri ricorda Accursio Pippo Oliveri

Un premio per i laureandi in ingegneria sarà dedicato alla memoria di Accursio Pippo Oliveri per volontà dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento.

“L’iniziativa, dice il presidente Calogero Zicari, servirà per commemorare l’ingegnere scomparso prematuramente il 23 luglio 2018, un “esempio illuminato di libero professionista. Di lui conserviamo il ricordo del grande impegno profuso sia per il progresso della figura dell’ingegnere, ma anche per il suo ruolo culturale e sociale”.

Potranno partecipare solo gli studenti di Ingegneria Civile, Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Ingegneria Edile Architettura (tranne le lauree triennali), di tutte le università italiane nell’anno accademico 2019/2020 da concludersi però con la sessione di marzo-aprile 2021. Previsti due premi in denaro: il primo da 2mila euro ed il secondo da 1.500 euro, che saranno consegnati a coloro che abbiano sviluppato con chiarezza e spirito critico i contenuti rispondenti alle specifiche indicate nel bando, che è consultabile integralmente sul sito on line dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento e consultabile a questo link https://bit.ly/2NguzV3