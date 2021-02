Canicattì, era ai domiciliari con droga, soldi e oro: arrestata 51enne

I poliziotti del commissariato di Canicattì, agli ordini del vicequestore Cesare Castelli, hanno arrestato una donna del luogo di 51 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio, oltraggio a P.U. ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Gli agenti di polizia, in seguito a specifici servizi, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna, in atto sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

Durante il controllo, sono stati rinvenuti 90 dosi di marijuana già pronte per essere spacciate oltre che cocaina ed eroina e numerosi flaconi di metadone. E ancora sono stati trovati oggetti in oro, e una somma di 1600 euro in contanti, di cui la donna non sapeva fornire la provenienza Nel corso dell’attività di P.G. in argomento la donna oltraggiava con parole pesanti il personale operante. Dopo gli adempimenti di rito l’arrestata, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, veniva posta in regime degli arresti domiciliari.