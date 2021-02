Danneggia auto ad Agrigento: rischia di essere linciato

Un giovane extracomunitario, residente ad Agrigento, si è reso protagonista del danneggiamento di un’autovettura in via Orfane. In evidente stato di alterazione ha graffiato la carrozzeria del mezzo. I residenti della zona però si sono accorti ben presto di quanto stesse accadendo e sono intervenuti.

Sul posto anche i carabinieri che hanno fermato poco dopo il giovane. Quest’ultimo è stato portato in ospedale, ancora in stato di evidente alterazione.