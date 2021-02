Favara, quasi a termine i lavori nell’ex carcere

Stanno per terminare i lavori all’ex carcere di Favara.

“Una emozione vedere una vecchia struttura rinascere. La progettazione è essenziale in un ente. Noi ci abbiamo visto bene riqualificando una struttura dimenticata per anni”, ha dichiarato la Sindaca Alba che questa mattina ha partecipato alla scopertura delle impalcature che hanno coperto l’ex carcere.

I lavori per la ristrutturazione sono partiti a giugno e il piano di lavoro è stato finanziato dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali per un importo complessivo di 540 mila euro.

L’edificio, che fino agli anni Sessanta è stato luogo di detenzione, è stato costruito tra il 1884 e il 1885 e dopo aver perso il suo ruolo originario è stato abbandonato diventando prima luogo di ritrovo per anziani, poi postazione decentrata dell’Ufficio Anagrafe. In seguito, a causa della caduta di calcinacci, ne fu interdetto l’uso e decretata la chiusura.