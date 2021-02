Favara, Risorgimento Socialista propone un ‘alleanza tra le forze del centro sinistra aperta ai movimenti civici

Le forze di centro sinistra e i movimenti civici presenti a Favara devono sedersi allo stesso tavolo per stilare insieme un progetto aperto, laico e progressista per le prossime elezioni comunali. Per Risorgimento Socialista occorre individuare poi un candidato sindaco che possa incarnare il progetto della coalizione. La scelta dev’essere ampiamente condivisa evitando fin da adesso autocandidature solitarie e autorefenziali che rischierebbero di frantumarsi e di disperdere voti. Per tali ragioni Risorgimento Socialista inviterà al tavolo non soltanto i partiti ma pure i movimenti civici e tutti coloro che saranno disponibili a sostenere il nuovo progetto di comunità e di città per i prossimi decenni. A giorni sarà fissata la data delle riunione che si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle norme tenuto conto dell’attuale situazione pandemica.

loading..