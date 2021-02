“Fortunata-Mente” e “Punti di incontro”. Martedì a Campobello di Licata la presentazione dei due progetti finanziati dall’Assessorato regionale delle Politiche Sociali e del Lavoro

Saranno presentati ufficialmente martedì mattina, 23 febbraio, presso la sala Virgilio del Centro Polivalente di Campobello di Licata, i progetti “Fortunata – Mente” e “Punti d’incontro”, già avviati durante il mese in corso.

Entrambi i due progetti, finanziati dall’assessorato regionale delle Politiche Sociali e del Lavoro, sono promossi dalla Confraternita Misericordia di Campobello di Licata (Ente Capofila) in collaborazione con la Coop. Soc. Onlus “Istituto Walden” di Menfi (nel ruolo di corresponsabile) e mirano a favorire percorsi di tutela e promozione della salute e del benessere dei cittadini, con diverse strategie di azione, che avranno il comune denominatore della partecipazione attiva dei destinatari. Coinvolgeranno buona parte del territorio del Distretto Socio Sanitario D3 con i comuni di Canicattì, Campobello di Licata, Ravanusa, Castrofilippo, Grotte e Racalmuto, nel ruolo di partner e cofinanziatori.

Il progetto “Fortunata – Mente”, presentato in partenariato con l’Associazione “C’era Domani Librino” di Catania, l’A.S.D. “Pro Sport” di Ravanusa e Pubblica Assistenza Volontari Riuniti di Racalmuto, è indirizzato agli adolescenti dai 13 ai 18 anni, coinvolgendo genitori e docenti ed ha come obiettivo di prevenire e contrastare le dipendenze, con maggiore focus sulla ludopatia. Nel dettaglio, il progetto si caratterizza, per gli ambiti di intervento di carattere educativo, formativo, culturale, ricreativo, con forte attenzione alla cultura della legalità

“Punti di incontro”, presentato in partenariato con l’associazione di promozione sociale “Avanti il Prossimo” di Catania, l’A.S.D. “Pro Sport” di Ravanusa e Pubblica Assistenza Volontari Riuniti di Racalmuto, invece, riguarda il contrasto delle solitudini involontarie, con focus sulla fascia di età over 65. In dettaglio, sono previste attività diversificate di tipo: preventivo ed educativo a sostegno della salute degli anziani e del loro benessere individuale e collettivo; socio-assistenziale; occupazionale, ricreativo, aggregativo, di animazione e socializzazione.