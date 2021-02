Fuochi d’artificio allo stadio Esseneto: tifoso assolto per tenuità del fatto

Il giudice Francesco Provenzano ha disposto l’assoluzione – ritenendo il fatto di lieve entità di un giovane di 28 anni di Agrigento. Il giovane era stato sorpreso in possesso di una batteria per giochi pirotecnici allo stadio Esseneto in occasione della partita tra l’Akragas e il Casteltermini nel gennaio 2019. il 28enne è difeso dall’avvocato Daniele Re.

