L’atleta di Ravanusa Liliana Scibetta 3° ai campionati regionali di corsa campestre

Ricomincia da dove aveva lasciato, esordio stagionale post Covid-19 con un podio, vale a dire un terzo posto conquistato dall’atleta ravanusana Liliana Scibetta portacolori della Pro Sport Ravanusa.

Teatro delle gare la pineta sita nella Playa di Catania, dove si sono svolti i Campionati di società di corsa campestre, che sono stati anche validi per l’assegnazione dei titoli Campionati individuali regionali di corsa campestre 2021.

Alla gara che ha visto al via nel complessivo più di 300 partecipanti, che anno partecipato seguendo un rigido protocollo Covid, nella categoria F40 la nostra Liliana Scibetta ha conquistato il terzo posto con il tempo di 18’13 davanti a lei Veronica Costanzo dell’Atletica Lentini e la portacolori della Trinacria Palermo Rosaria Patti.

Sempre nella stessa manifestazione per la pro Sport Ravanusa in gara Giancarlo La Greca e Vito D’Angelo. Prossimo appuntamento domenica prossima a Regalbuto per i Campionati Assoluti di cross.