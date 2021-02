Next Generation Eu, parlamentari siciliani M5S alla Camera e Senato: “Grande occasione per il Sud, non possiamo farci sfuggire questa opportunità”

Il Next Generation Eu è una grande occasione per l’Italia e, soprattutto, per il Meridione, non possiamo lasciarci sfuggire questa irripetibile opportunità: il Sud sarà banco di prova per il governo”

Lo affermano i parlamentari siciliani M5S alla Camera e al Senato, che annunciano di stare lavorando ad un progetto da presentare a Draghi per cercare di recuperare parte del gap del Sud col resto del Paese.

“Salute, scuola, lavoro e ambiente – affermano i parlamentari – come è noto saranno le priorità del Paese. Alla luce di ciò, stiamo lavorando a un progetto che metta a frutto le ingenti risorse del recovery fund per ridisegnare il ruolo delle aree più penalizzate d’Italia, come quelle del Meridione. Nello specifico vanno ripensate e gestite in maniera equitaria, con standard unici in tutta la Nazione, le politiche che riguardano scuola, agricoltura, università, ospedali, uffici pubblici, infrastrutture, servizi aero-portuali, servizi ferroviari, trasporti, gestione dei rifiuti, connessione con banda larga, servizi idrici”.

“Se il Sud riparte e viene messo nelle condizioni di competere col resto d’Europa – concludono i parlamentari – anche l’Italia riparte alla grande. Nessuno deve rimanere indietro”.