Resta chiuso in auto, bimbo di due anni messo in salvo dal papà

Attimi di paura e ansia a San Leone. Un bambino di due anni è rimasto chiuso all’interno dell’auto. Non è stata una dimenticanza del genitore; l’uomo avrebbe dimenticato le chiavi nell’abitacolo, e quando è sceso dal mezzo, accompagnando lo sportello, ha automaticamente attivato la chiusura automatica.

In attesa dei soccorsi, l’uomo però temendo per il bambino, ha rotto con cautela il lunotto ed è riuscito ad aprire l’auto e a mettere in salvo il figlio.