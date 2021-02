Terminata riqualificazione via Cimarosa a Porto Empedocle

Ancora un progetto di riqualificazione ad opera dell’associazione culturale Mariterra di Porto Empedocle.I volontari, chiamati in causa da alcuni residenti di via Cimarosa, hanno dipinto la scalinata che insiste sulla via. Si tratta di ben trentacinque scalini che, da qualche giorno, hanno una nuova colorazione.

“A un primo sopralluogo, siamo rimasti piacevolmente colpiti da come quella viuzza vista sempre da fuori, e sconosciuta a molti, risultasse una piccola oasi nell’ormai disastrato – dichiara l’associazione Mariterra – centro storico. La cura e la pulizia riservata a quel piccolo borgo marinaro dai suoi abitanti – prosegue la nota apparsa su Facebook – ci hanno spinto ad accettare , trovando locazione addiritttura per quasi tutte le opere del progetto frammenti sparsi di Demetrio Di Grado.”

“Continueremo il lavoro con l’aggiunta di targhette e posaceneri e facendo un po’ di giardinaggio; a breve – conclude l’associazione – usciremo con un video e un progetto fotografico e con la campagna #adottaunoperagrazie alla quale potrete supportarci”.