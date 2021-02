“Troppi clienti in 2 ristoranti”, i Carabinieri elevano multe salate ai proprietari

Nonostante vi fosse divieto assoluto alle giostre, il titolare di un piccolo parco per divertimento nel Siracusano aveva deciso di aprire ed ospitare i suoi clienti, come ai tempi prima dello scoppio della pandemia. Se ne sono accorti i carabinieri del comando provinciale di Siracusa che hanno imposto la chiusura al giostraio, il quale ha anche rimediato una sanzione salata.

Sanzioni a 2 ristoratori

Una altra multa è stata emessa nei confronti di 2 ristoratori, la cui colpa è stata di aver fatto entrare nel loro locale un numero di clienti superiore rispetto a quanti ne avrebbero potuti contenere. Insomma, secondo quanto sostenuto dai carabinieri vi sarebbe stato il pericolo di assembramenti, tra i veicoli principali della diffusione del Covid19. Nel complesso, i militari, in relazione alle violazioni delle norme sull’emergenza sanitaria, hanno emesso multe ai danni di 13 persone per un importo di 7 mila euro. Per quanto concerne i controlli stradali sono sottoposti a verifica 148 persone ed elevate sanzioni per oltre 4000 euro.