Alberto Tedesco: sostegno ed adesione al documento della CNA denominato Piattaforma Filiera Agroalimentare

In data 15 febbraio si è tenuto nella casa comunale un incontro tra l’amministrazione comunale di Canicattì ed una delegazione della CNA di Agrigento, guidata dal presidente provinciale Francesco di Natale.

Nel corso di tale incontro il presidente Di Natale ha descritto una serie di provvedimenti che il governo nazionale, regionale e l’ente locale possono adottare per sostenere gli imprenditori e i lavoratori nella drammatica crisi che sta attraversando il comparto agroalimentare e l’economia canicattinese.

Tra questi, oltre a misure fiscali ed economiche, l’opportunità, nel rispetto delle normative vigenti, di prolungare l’orario di chiusura delle attività di ristorazione e di mettere in atto una campagna vaccinale veloce, coordinata ed efficace.

In tale direzione, con una mozione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, proporrò di esprimere sostegno ed adesione al documento della CNA denominato Piattaforma Filiera Agroalimentare – Sicilia Next 2021 che rappresenta uno strumento preziosissimo per comprendere il presente e rilanciare il futuro della nostra economia.

Occorre guardare con fiducia al futuro, sostenendo e consentendo, nel rispetto delle normative anti-covid, le attività imprenditoriali che sono il cuore pulsante della nostra economia, nonchè le attività delle piscine e delle palestre che svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l’equilibrio ed il benessere psico-fisico della popolazione.

E’ evidente che se non si vuole determinare una crisi irreversibile e drammatica del nostro tessuto economico e sociale, che ricadrà soprattutto sulle spalle dei nostri figli, bisogna accelerare e completare al più presto la campagna vaccinale ed evitare una gestione isterica della cosa pubblica attraverso l’adozione di misure razionali che, nel contrastare il covid-19, salvaguardino, insieme alla salute, la nostra economia insieme a migliaia di posti di lavoro.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì

Avv. Alberto Tedesco