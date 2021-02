Cacciatori uccidono cinque istrici con bastoni appuntiti, denunciati

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno sorpreso i tre uomini nella riserva naturale regionale “Monte Carcaci”, fra il Comune di Prizzi e quello di Castronovo di Sicilia, cacciavano ed uccidevano cinque esemplari adulti di istrice crestato, del peso di 25 chili ciascuno.

Gli animali sono stati uccisi con bastoni appuntiti, strumenti non contemplati dalla normativa sull’attività venatoria, hanno fatto scattare la denuncia per i tre, che hanno, tra l’altro, cacciato al di fuori del periodo prestabilito.

Uno dei denunciati è stato trovato in possesso di un coltello vietato. Questo insieme ai bastoni sono stati sequestrati. Le carcasse sono invece state consegnate al servizio veterinario dell’Asp per la distruzione.

