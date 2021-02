Canicattì, Comitato 2021: Richiesta revoca della Manifestazione di interesse per la co-progettazione di interventi finalizzati alla partecipazione all’Avviso “Educare in Comune”

Questo Comitato Civico 2021 ,Con riferimento alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto, gli dispiace dovere rilevare che sono stati sottovalutati i tempi di risposta e le modalità di partecipazione ,a tal riguardo si espone quanto segue.

A mezzo Avviso pubblicato in data 18/02/2021, Codesto Assessorato ha indetto una Manifestazione di interesse per la co-progettazione di interventi finalizzati alla partecipazione all’Avviso “Educare in Comune. La data ultima di presentazione dell’offerta è prevista per giorno 23 febbraio 2021, ovvero appena 5 giorni solari ( e dunque appena 2 giorni lavorativi ) per elaborare la propria migliore proposizione progettuale.

Intendiamo segnalare l’anomala richiesta di manifestazione di interesse pubblicata non in conformità al dettato del d.lgs 50/2016 questo perché , la manifestazione di interesse richiede La presentazione di un progetto preciso con una cronologia di realizzazione e con un piano econocmico-finanziario, tali richieste contraddicono sia la stessa manifestazione di interesse che l’obiettivo degli stessi progetti che è quello di cooperare con il Comune sia in fase progettuale che in fase di realizzazione dei progetti, quindi la richiesta di un progetto già pronto è un’antinomia rispetto alla manifestazione di interesse.

Questo Comitato Civico 2021 è perfettamente sorpreso della pubblicazione di una tale manifestazione di interesse fatta, peraltro, da un Assessorato che è stato sempre molto attento agli strafalcioni.

E’ chiaro sia per i tempi che per le modalità di partecipazione traspare, molto probabilmente non corrispondente alla realtà, che ci sia qualche associazione che ha il progetto pronto da proporre al Comune.

Per tali ragioni, facciamo appello alla responsabilità dell’Assessore al ramo, che peraltro si è sempre dimostrato comprensivo, di revocare immediatamente la predetta manifestazione di interesse e riformularla in modo imparziale e che assicuri , nei tempi adeguati, la par condicio competitor.

Canicattì 22/02/2021

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina