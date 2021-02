Chiusura del Presidio Sanitario di Base presso Comune di Castrofilippo

Il Presidio Sanitario di Base, presso il Comune di Castrofilippo, è chiuso da quasi un anno, da quando siamo stati colpiti dalla pandemia del Covid19.

I cittadini di Castrofilippo da mesi sono costretti di recarsi presso il Poliambulatorio del Comune di Grotte per richiedere i servizi come: redazione dei Piani Terapeutici, per i Presidi e ausili… per l’anagrafe degli assistiti ecc., con non poche difficoltà logistiche (necessita l’utilizzo dell’auto e bisogna percorrere circa 13 km), esponendosi al contatto e incontrando altri utenti di altri comune come quelli di Racalmuto e di Grotte, aumentando il rischio del contagio e trasmissione del virus.