Dichiarato delinquente abituale, disposta libertà vigilata per 57enne di Canicattì

La polizia di Stato di Canicattì ha eseguito l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Agrigento nei confronti di un uomo di 57 anni di Canicattì, con cui è stata disposta la prosecuzione della misura di sicurezza delle Libertà Vigilata per ulteriori anni uno, poiché dichiarato delinquente abituale in quanto indagato per numerosi reati tra i quali furto, favoreggiamento, ricettazione e truffa.

loading..