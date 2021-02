Lega, Tardino coordinatrice provinciale: Giambrone nuovo responsabile

L’eurodeputata originaria di Licata, Annalisa Tardino, è il nuovo coordinatore politico della Lega in provincia di Agrigento. Al suo fianco una new entry: si tratta di Vincenzo Giambrone, già sindaco di Cammarata, ex coordinatore di Forza Italia agrigentina. Giambrone, dopo venticinque anni di militanza con il partito di Berlusconi, ha lasciato Forza Italia dopo che gli è stato preferito Marco Zambuto quale assessore regionale agli Enti Locali.

La nota dell’eurodeputata Tardino

“Ringrazio il segretario regionale, Nino Minardo, con il quale si è da subito creato un clima di reciproca fiducia e collaborazione, e il vice segretario Anastasio Carrà, per avermi indicato quale coordinatore politico provinciale del partito per la provincia di Agrigento. Un incarico che assumo con responsabilità, da militante prima che da deputata, nell’intento di dare vita ad una nuova struttura, radicata sul territorio e con una forte classe dirigente. Accolgo, inoltre, con favore la contestuale nomina di Vincenzo Giambrone, già commissario provinciale di Forza Italia, a responsabile provinciale, con il quale sono certa riusciremo a costruire un partito forte, integrando le importanti risorse interne della Lega con nuove volenterose adesioni provenienti da diverse esperienze, incluse quelle della società civile. Il nuovo modello di guida politico e organizzativo ci consentirà di valorizzare al meglio i nostri militanti e formare una nuova classe dirigente, indicando una visione per il futuro basata sul buon senso e sul buon governo, tratti distintivi della Lega di Matteo Salvini, che intendo prendere a modello già in vista delle prossime amministrative, che ci vedranno sinergicamente impegnati in un lavoro capillare per offrire ai cittadini una proposta credibile, competente e, soprattutto, volta alla valorizzazione del territorio e ad una rinnovata centralità delle loro istanze.”