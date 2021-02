Martellate in testa ad anziano per rapinarlo: arrestata badante di Canicattì

Martellate in testa ad un anziano, lasciato agonizzante e chiuso in una stanza, per poi sottrargli il portafoglio con all’interno 400 euro. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Canicattì, e i militari della stazione di Racalmuto, hanno arrestato una 42enne di Canicattì con l’accusa di rapina aggravata. Si tratta dell’ex badante. Ci è voluto poco per risalire all’identità del responsabile, una donna già nota alle forze dell’ordine per aver rubato ventimila euro ad un altro anziano lo scorso anno e per questo sottoposta all’avviso orale da parte del Questore di Agrigento.

Ad incastrare la donna le immagini della video-sorveglianza che l’hanno immortalata prima nei pressi dell’abitazione dell’81enne e – in seguito – a bordo dell’automobile da cui è stata estrapolata la targa. Da qui è stato poi facile risalire alla proprietaria dell’auto. Ed è così che è scattata la perquisizione domiciliare dove i carabinieri hanno rinvenuto una felpa, la stessa ripresa dalle telecamere, e delle scarpe di ginnastica ancora sporche di sangue.

La donna, dopo le formalità di rito, è stata arrestata e tradotta nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”