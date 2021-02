Minaccia suicidio aprendo bombole del gas: salvata dai poliziotti

Apre le bombole del gas in casa e tenta di farla finita. E’ successo in via Toniolo, nel centro di Agrigento.Protagonista della triste vicenda, che per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche, una signora residente nella Città dei Templi. A prestarle il primo soccorso è stato il figlio che si è immediatamente precipitato.

Sul posto, dopo diverse segnalazioni, anche gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, agli ordini del commissario capo Francesco Sammartino, una squadra di Vigili del Fuoco e il personale medico. L’intervento si è reso necessario, oltre che per salvare la donna, anche per mettere in sicurezza l’intera zona. Infatti il gas sprigionato dalle bombole si era propagato con molta velocità con evidenti rischi per l’incolumità dei residenti.