Montevago, al via i lavori per la messa in sicurezza della rete viaria comunale

Hanno preso il via oggi i lavori per la messa in sicurezza della rete viaria comunale di Montevago, in particolare dei nodi ad alto rischio per l’accesso al paese. Il progetto, il cui importo ammonta complessivamente a circa 500mila euro, è stato proposto nell’ambito del bando pubblico di selezione per l’attuazione del 1° e del 2° Programma del Piano nazionale della sicurezza stradale in Sicilia indetto dall’assessorato regionale per le Infrastrutture. Ad aggiudicarsi la gara è stata un’impresa di Gela.

Le dichiarazioni del sindaco La Rocca Ruvolo

“Grazie a questo progetto – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – i quattro snodi ad alto rischio per l’ingresso a Montevago saranno resi moderni e sicuri per consentire alla viabilità cittadina e di raccordo la massima sicurezza. Anche in questa occasione – aggiunge – è per noi motivo di soddisfazione poter accedere a questo importante finanziamento grazie a un lavoro di progettazione e programmazione portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale nel suo complesso.

Questi nuovi lavori vanno ad aggiungersi agli altri interventi già realizzati in questi anni per il miglioramento del decoro urbano e della viabilità cittadina e rurale. E nel frattempo – conclude il sindaco – sono in via di ultimazione i lavori per l’installazione della nuova segnaletica stradale e turistica che stiamo realizzando con risorse comunali. Stiamo facendo di tutto per rendere il nostro paese più bello e accogliente”.