Non rispetta norme anti-covid: chiuso e multato parrucchiere

Durante il fine settimana, i militari della Guardia di finanza di Agrigento, hanno chiuso, per la durata di cinque giorni, una parrucchiere per uomo, in pieno centro cittadino, perché non rispettava le norme anti covid.

Nel locale di fatti non c’era affisso il cartello indicante il numero massimo di persone ammesse a entrare e uscire. Poco prima del controllo, all’interno dell’attività lavorativa, il numero di clienti presenti, sarebbe stato superiore al limite consentito. Il titolare è stato anche multato 400 euro.