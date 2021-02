Pagelle senza voti per i bambini delle elementari

Sono in distribuzione in questi giorni le pagelle scolastiche per i più piccoli che frequentano la scuola primaria (ex ciclo “elementare”). Una novità in cui si sono imbattuti i genitori (come pure i più piccoli allievi) è caratterizzata da quest’anno dall’assenza dei voti tradizionali, soppiantati da un giudizio della Commissione di scrutinio della classe di riferimento. Si tratta di una significativa innovazione introdotta con la legge n. 41 dello scorso giugno 2020 che ha convertito il precedente decreto legge n. 22 del 2020 recante misure urgenti per la regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e in materia di svolgimento degli esami di Stato.

Il giudizio descrittivo al posto dei voti

Da quest’anno scolastico, infatti (già interessato dai notevoli provvedimenti che hanno riguardato il contenimento della propagazione del virus Covid-19, in primo luogo con il ricorso alla didattica a distanza), le valutazioni finali degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, sono espresse attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a «differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione».

Quattro livelli di apprendimento per gli alunni

In particolare, con le successive linee guida adottate dal Ministero dell’istruzione, con riferimento alla formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, sono stati definiti 4 livelli di apprendimento per gli alunni, così declinati:

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.