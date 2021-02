Parcheggio pluripiano, il Comune di Agrigento diffida la ditta

La società privata, che da tre anni gestisce il parcheggio pluri-piano in via Empedocle ad Agrigento non versa il dovuto alle casse comunali pur incassando i soldi dagli utenti. Il Comune di Agrigento ha diffidato la ditta invitandola a mettersi in regola con il pagamento del canone.

“Già da novembre ci siamo accorti di questa deficienza da parte dei gestori del parcheggio, e aveva già mandato una prima diffida. Ieri, abbiamo mandato una seconda diffida, dichiara il Sindaco Miccichè, chiedendo alla ditta di mettersi in regola con i pagamenti, pena la rescissione del contratto”.

La somma totale ammonterebbe a circa 220 mila euro considerato che il canone di un biennio è fissato alla somma di 160mila euro.

La questione è stata sollevata anche dal movimento Mani libere.; “Rescindere il contratto con immediatezza e per giusta causa. Si tratta di un “danno erariale”, scrive in una nota il coordinatore Giuseppe Di Rosa.

https://youtu.be/R-Rh8x5JlD8 L’intervento del Sindaco Miccichè