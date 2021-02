Porto Empedocle, riqualificazione urbana in via Cimarosa

Dopo il progetto Camilleri, alcuni residenti di via Cimarosa a Porto Empedocle hanno chiesto all’associazione Mariterra di dipingere anche le loro scale.

“A un primo sopralluogo, siamo rimasti piacevolmente colpiti da come quella viuzza vista sempre da fuori, e sconosciuta a molti, risultasse una piccola oasi nell’ormai disastrato centro storico, scrive l’associazione. La cura e la pulizia riservata a quel piccolo borgo marinaro dai suoi abitanti, ci hanno spinto ad accettare. La colorazione delle scale è finalmente terminata; Ben 35 scalini sono stati dipinti da soci ed amici , godendo di quel piacevole e gioioso clima di aggregazione che tanto ci è mancato in questi mesi. Continueremo il lavoro con l’aggiunta di targhette e posaceneri e facendo un po’ di giardinaggio ”, hanno concluso i volontari.

“Ogni volta che Mariterra mi ha proposto qualcosa per la nostra amata città ho aperto le braccia non solo con un sostegno formale ma sostanziale accompagnando L’ Associazione perché i loro progetti da me pienamente condivisi venissero alla luce”, commenta la sindaca Ida Carmina.

“Sin dalla commemorazione di Andrea Camilleri che abbiamo “ costruito “ assieme , puntando e restituire alla nostra città lo splendore che merita . Io ci sono . C’ ero ieri . Ci sarò domani . Al vostro fianco, Insieme si può”, ha concluso Carmina.

