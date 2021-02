Regione Sicilia, la Finanziaria slitta al 5 marzo

Tempi più lunghi del previsto per la manovra finanziaria, il regolamento parlamentare impone, infatti, alcuni step inderogabili, per cui la capigruppo dell’Ars, riunita questo pomeriggio, ha stabilito il calendario dei lavori. Impossibile che la manovra venga varata entro il 28 febbraio come concordato dalla Regione con lo Stato nell’ambito dell’accordo sul disavanzo: le commissioni di merito lavoreranno a bilancio e legge di stabilità fino al 23 febbraio, l’esame in commissione Bilancio è prevista dal 24 febbraio al 3 marzo; il 5 marzo la manovra dovrebbe essere incardinata in aula con il termine per gli emendamenti al 7 marzo. L’8 marzo l’esame a sala d’Ercole del bilancio, dal 9 la legge di stabilità. Durante la capigruppo, il presidente del Pd, Giuseppe Lupo, ha contestato al governo la mancanza del piano di rientro dal disavanzo che va allegato alla manovra per essere approvato dall’Ars e dei rendiconti del 2019 (ritirato in autotutela dopo le osservazioni della Procura contabile) e del 2020. “Stiamo parlando di una manovra senza punti fermi”, commenta Lupo.

