Sfregiato durante rissa a San Leone: denunciato 17enne di Favara

E’ un ragazzo originario di Favara, non ancora maggiorenne, il responsabile dello sfregio ai danni di un venticinquenne agrigentino avvenuto nel pomeriggio di sabato a piazzale Giglia, nel cuore di San Leone. Il giovane, anche lui finito in ospedale in seguito ad alcune ferite, ha tentato di discolparsi affermando di essere caduto dalla bicicletta.

L’increscioso episodio, che in breve tempo ha scatenato l’indignazione degli agrigentini, si è verificato sabato pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione alla base dell’aggressione un apprezzamento rivolto alla fidanzata del venticinquenne, un ragazzo originario della Romania ma residente ad Agrigento. Dalle parole si è passati ai fatti con il 17enne che si sarebbe intromesso colpendo in pieno volto il malcapitato con un bicchiere di vetro da vino, di fatto sfregiandolo.

Al venticinquenne sono stati applicati diversi punti di sutura e una prognosi riservata di trenta giorni. Per il 17enne di Favara è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate.