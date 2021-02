Svolto il Congresso di Circolo del Partito Democratico di Canicattì

Si è svolto domenica 21 febbraio il Congresso di Circolo del Partito Democratico di Canicattì.

I lavori del congresso, che si sono svolti in videoconferenza, sono stati caratterizzati da numerosi interventi che hanno alimentato un dibattito dal quale è emersa la necessità della riorganizzazione del Partito e di un suo rilancio nel territorio, anche in vista delle prossime elezioni amministrative che interesseranno la Città.

Al termine del dibattito si è proceduto alla elezione degli organismi del Partito.

Segretario di Circolo è stato eletto all’unanimità l’Ing. Gaetano Vella.

Il Segretario Vella ha ringraziato tutti per la fiducia accordatagli e per avere condiviso, pur nella differenze di idee e di posizioni politiche espresse durante il congresso, uno spirito di unità che si è realizzato nella elezione di un direttivo composto da energie giovani, da donne e uomini che con entusiasmo vogliono costruire una casa per tutti i democratici canicattinesi.