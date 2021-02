A fuoco quattro auto a Fontanelle, indagano i Carabinieri

Notte di fuoco a Fontanelle in via Alessio Di Giovanni. Un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme, e in poco tempo l’incendio si è esteso ed ha aggredito anche altre tre vetture parcheggiate poco lontano.

Sul posto per ore hanno lavorato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Nessuna pista esclusa.