Assicurato il servizio di comunicazione per gli alunni disabili delle scuole medie superiori della provincia

Continueranno ad essere erogati anche per l’anno scolastico in corso i servizi essenziali di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con grave disabilità fisica, psichica o sensoriale delle scuole medie superiori della provincia di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il Settore “Politiche Attive Del Lavoro E Dell’istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti, Rpd, Provveditorato” ha, infatti, provveduto con un apposito atto amministrativo a completare l’iter per garantire il servizio per la seconda parte dell’anno scolastico in corso.

Questo servizio fornisce l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale a circa 200 famiglie della provincia di Agrigento che hanno presentato l’istanza per consentire ai loro figli la regolare frequenza scolastica, nel rispetto delle disposizioni derivanti dall’emergenza da Covid-19. L’assistenza viene erogata attraverso gli Enti già iscritti all’albo regionale ex art. 26 l.r. 22/86, autorizzati allo svolgimento dei servizi in favore degli alunni portatori di handicap.

Il Libero Consorzio, come funzione delegata dalla Regione, garantisce per l’anno scolastico in corso il servizio riguardante l’assistenza cosiddetta “specialistica” agli studenti con grave handicap fisico, psichico o sensoriale delle scuole medie superiori della provincia, comunemente chiamata di autonomia e comunicazione.