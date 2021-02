Bonifiche nella zona industriale di Siracusa, “24 milioni trasferiti alla Regione”

“Il trasferimento delle risorse dalla contabilità speciale nella gestione ordinaria della Regione siciliana si è concluso”. Lo afferma la deputazione nazionale e regionale del M5S in merito ai soldi, provenienti dal ministero dell’Ambiente, in relazione agli interventi di bonifica nell’area industriale di Siracusa, dove esiste il secondo polo petrolchimico in Europa.

I soldi

“Gli interventi ammessi a finanziamento, per un importo di oltre 24 milioni di euro, riguardano prevalentemente aree pubbliche” spiega il parlamentare nazionale del M5S, Paolo Ficara. “Il 30 dicembre, la Direzione del ministero ha approvato l’accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di Priolo, sottoscritto il 29 dicembre tra il ministero dell’Ambiente e la Regione Siciliana, registrato dalla Corte dei Conti a gennaio di quest’anno” aggiunge Ficara.

Gli interventi nella rada di Augusta

Svolta anche per quanto concerne la bonifica della rada di Augusta. Come fanno sapere dalla deputazione nazionale e regionale del M5S lo studio da parte dell’Ispra e del Cnr sull’esame dei contaminanti presenti nell’area marina megarese è stato depositato e spetterà alla Conferenza dei servizi, composta da Asp, Comuni, Autorità Portuale e Regione, approvarlo. Si passerà poi alla fase successiva: la progettazione degli interventi di bonifica “per i quali sono già disponibili, nell’ambito dell’Accordo quadro rafforzato del 2015, risorse per 4 milioni di euro” spiegano i pentastellati. A quel punto, serviranno altri soldi per poter procedere all’esecuzione della bonifica.

Il decreto semplificazioni

“Importante la conferma dell’accelerazione dell’iter burocratico possibile anche grazie al decreto Semplificazioni. Ed importante anche lo stanziamento di risorse per le bonifiche. C’è davvero tanto ancora da fare e confidiamo che anche con la nuova guida, il Ministero non abbassi l’attenzione su queste tematiche siciliane” spiegano i parlamentare nazionali del M5S Paolo Ficara, Pino Pisani, Filippo Scerra, Maria Marzana ed i deputati regionali Stefano Zito e Giorgio Pasqua.