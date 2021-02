Campobello di Licata, l’Asl chiede 1 milione di euro al Comune

Controversia giudiziaria del Comune di Campobello di Licata. Conferimento legale del Comune al fine resistere all’atto di citazione, notificato dall’Azienda sanitaria locale di Agrigento innanzi al Tribunale agrigentino; citazione per fare dichiarare che il comune ha illegittimamente occupato l’immobile (era adibito, inizialmente, a guardia media, poi a istituto scolastico), ubicato proprio a Campobello di Licata, tra la via Vittorio Veneto e la via Gagarin (zona a nord est dell’abitato) e per ottenere la somma quale risarcimento del danno ovvero indennizzo di 1 milione di euro. Il Comune ha incaricato l’avvocato Carmelo Casuccio quale suo legale.

Giovanni Blanda