Cannabis a scopo terapeutico, Pellegrino (FI) presenta mozione all’Ars che impegna il Governo a rimborsi e convenzioni con farmacie autorizzate alla vendita

“La richiesta di cannabis a uso terapeutico è una pratica in costante crescita, autorizzata con decreto regionale, perché di notevole efficacia in specifiche patologie. Tale preparato però ha costi elevati, non accessibile a tutti. L‘unico soggetto autorizzato alla produzionemedica ad uso terapeutico è lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM), il quale purtroppo non riesce a soddisfare il fabbisogno nazionale. Per tale motivo, ho presentato una mozione all’Ars che impegna il Governo a garantire un trattamento più omogeneo in tutte le Asp siciliane – ricordo che quelle di Trapani e Caltanissetta già prevedono il rimborso delle spese per l’acquisto di tale preparato, a carico del Servizio sanitario regionale (S.S.R). Inoltre si chiede l’apertura di un tavolo tecnico che ridefinisca i criteri di approvvigionamento, magari con la stipula di convenzioni con farmacie disponibili. Già in diversi consigli comunali del trapanese si è scelto di andare in tale direzione. A Marsala, i consiglieri Flavio Coppola e Walter Alagna del gruppo Noi marsalesi, hanno promosso una mozione – approvata – che orienta l’Amministrazionelocale su interventi urgenti in materia di cannabis a uso terapeutico, con rimborsi da parte del S.S.R”. Lo afferma in una nota il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, on. Stefano Pellegrino, del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars.

loading..