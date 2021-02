Cgil, aperto sportello Sol: Pistone nuova coordinatrice

La CGIL Agrigento annuncia la riorganizzazione NIdiL e l’apertura dello sportello Sol. A coordinare NIdiL Cgil Agrigento ed il nuovo sportello Sol sarà Carmela Pistone, incaricata dal Segretario Generale dell’organizzazione agrigentina Alfonso Buscemi, alla presenza di Andrea Gattuso, Coordinatore regionale NIdiL Sicilia. NIdiL Cgil è firmataria del CCNL dei lavoratori in somministrazione, contratto che dà diritti e tutele ai lavoratori dipendenti delle Agenzie per il lavoro e che prestano la loro attività presso Aziende utilizzatrici.

La categoria è impegnata, inoltre, a contrastare l’utilizzo improprio dei rapporti di lavoro parasubordinato e autonomo (collaborazioni, partite iva individuali, associazioni in partecipazione, cessione di diritto d’autore, ecc.).Oltre all’attività sindacale tradizionale, NIdiL Cgil offre supporto e assistenza ai lavoratori atipici che hanno bisogno di conoscere meglio i diritti e le tutele previsti per legge o fissati, nei contratti o negli accordi.

Leggere un contratto, avere consapevolezza dei propri diritti, ottenere informazioni giuste, tenersi aggiornati, scambiare informazioni ed esperienze sono alcuni dei modi per potersi orientare e sapersi muovere in un mondo del lavoro in continua evoluzione. Conoscere e comunicare sono elementi essenziali per ampliare le conquiste e non vanificare quelle ottenute. Proprio per questo CGIL Agrigento apre lo sportello Sol.Il Sol nasce dall’esigenza del sindacato di rispondere ai cambiamenti sempre più veloci avvenuti nel mercato del lavoro, i cui risvolti problematici si sono riversati in modo drammatico sulle lavoratrici e sui lavoratori, hanno coinvolto i giovani, il loro futuro lavorativo, le loro aspirazioni e la loro voglia di emancipazione e realizzazione.

Più che nel passato, oggi chi deve entrare nel mondo del lavoro o chi ne viene espulso, ha necessità di essere informato, aiutato, guidato, indirizzato, facilitato a compiere delle scelte in ambito lavorativo e formativo che tengano conto sia del contesto di mercato che della sfera personale.Il punto cruciale attorno a cui si snoda l’attività del Sol è proprio quello dell’orientamento al lavoro, legato allo sviluppo e all’aggiornamento delle competenze, elemento ormai irrinunciabile e a cui la Cgil ha da sempre prestato la massima attenzione, nell’ottica della crescita personale e della tutela del lavoratore.

“Orientare al lavoro” per la nostra organizzazione ha molteplici significati, da cui derivano le diverse azioni che si mettono in campo. L’orientamento come inclusione sociale, come educazione alla scelta, alla consapevolezza e alla conoscenza dei diritti, per favorire l’occupabilità e migliorare le condizioni di lavoro. L’obiettivo è offrire strumenti affinché le persone pensino al loro futuro sia di lavoratori che di cittadini, aiutandole a costruire una propria identità lavorativa in una dimensione collettiva e sociale di cittadinanza.