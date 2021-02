Fuoco al portone di casa di un pensionato: indagini a Ravanusa

a Ravanusa in via Ecce Homo, è stato dato alle fiamme il portone d’ingresso di un’abitazione di proprietà di un pensionato del posto. Non c’è alcun dubbio sulla matrice dolosa dell’episodio.

Qualcuno, approfittando del buio della notte, ha applicato il fuoco cospargendo l’ingresso con liquido infiammabile dandosi poi alla fuga. Il rogo, per fortuna, si è auto-estinto prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Dopo la segnalazione sono giunti sul posto anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini.

E’ il terzo episodio incendiario che si verifica a Ravanusa in appena dieci giorni.