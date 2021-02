Grotte, due giornate dedicate alle visite senologiche

A Grotte, su disposizione dell’amministrazione in collaborazione con la L.I.L.T., Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori, saranno effettuate 90 visite senologiche di prevenzione per la diagnosi precoce del tumore della mammella.

Gli esami specialistici, saranno eseguiti dai medici senologi Dott. Pasquale Borsellino e dalla Dott.ssa Carmela Di Caro della sezione Provinciale di Agrigento, sono gratuite e saranno effettuate presso i locali dell’Associazione di Volontariato “Padre Vinti”, siti in Via Pirandello, n.3,

nei giorni di SABATO 13 e DOMENICA 14 MARZO a partire dalle ore 08:30.

Per le prenotazioni, fino al raggiungimento del numero di visite programmate, rivolgersi al dipendete Giuseppe Figliola al numero 335 5643900.

loading..