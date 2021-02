Ladri in azione, svaligiato distributore di sigarette

Ladri in azione nelle ore notturne ad Agrigento dove nella via Dante hanno svaligiato un distributore automatico di sigarette portando via appunto sigarette e il denaro contante.

A fare l’amara scoperta il proprietario del tabacchino che ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento che hanno avviato le indagini.

Probabile che ora vengano visionati i filmati del sistema di videosorveglianza presente in zona per risalire agli autori.