Porto Empedocle: trentesimo anniversario della dipartita di Mimmo Ferrara già Sindaco del centro marinaro

Oggi, 24.02.2021 ricorre il trentesimo anniversario della dipartita di Mimmo Ferrara, Uomo politico di Porto Empedocle ove è stato sindaco per la legislatura 1983- 1985 . Mimmo Ferrara, stimato dalla gente del centro marinaro e oltre, viene affettuosamente ricordato, come l’amico di tutti. Eletto consecutivamente per cinque legislature è stato più volte assessore, assumendo, negli anni, a giro, tutte le deleghe assessoriali, con senso di responsabilità e spirito di servizio.

