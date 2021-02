Barriere architettoniche, ecco come usufruire del contributo

Gli assessori del Comune di Agrigento Gianni Tuttolomondo e Marco Vullo ricordano ai cittadini che è possibile usufruire di un contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le domanda dovranno essere inoltrate al comune entro la data del 1 Marzo allegando la seguente documentazione:

certificato medico in carta libera attestante la condizione di disabilità.

-certificato (o fotocopia autentica) attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione.

-preventivo di spesa contenente proprio iscrizione delle opere comprensivo dell’IVA.

-copia Del documento d’identità e codice fiscale del richiedente.

-nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio allegare fotocopia del verbale assemblea del condominio

-nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario allegare il benestare del proprietario dell’immobile.

Sul sito del comune https://www.comune.agrigento.it è possibile scaricare il facsimile della domanda.