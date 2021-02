Discariche sequestrate ad Agrigento, Spataro: “quando la bonifica?”

“Sono trascorsi oltre due mesi dal sequestro della discarica, ma tarda incomprensibilmente ad arrivare l’intervento di bonifica”. Il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro, punta l’indice contro l’Amministrazione di Palazzo dei Giganti, rea, a suo dire, di non avere ancora avviato la rimozione dei rifiuti che continuano a fare bella mostra nella zona di via Ruggero II e via dei Giacinti, nella frazione di San Leone.

“Di fronte ad uno scenario desolante dal punto di vista estetico, ma soprattutto emergenziale dal punto di vista igienico-sanitario – sottolinea Spataro – il Comune non avverte minimamente il dovere di mettere in sicurezza l’area, i cui sigilli sono scattati a seguito di una segnalazione congiunta che ha visto in prima linea il sottoscritto e Mareamico. Parliamo di una vasta superfice abusiva di inerti e materiale di risulta – chiarisce – una vera e propria bomba ecologica, che va disinnescata per salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini. Rispetto a questa grave criticità, l’Amministrazione comunale è venuta meno prima nella fase preventiva, cioè di controllo, e adesso nella fase post sequestro dell’area da parte dell’autorità giudiziaria. C’è un’urgenza sanitaria alla quale è necessario porre tempestivo rimedio, così come è avvento efficacemente nella zona di Maddalusa, dove a sequestrare la discarica erano intervenuti i carabinieri. Oltre a sollecitare una rapida azione di bonifica – conclude Spataro – torno ad invitare chi ha responsabilità di governo del territorio ad adoperarsi concretamente affinché nell’area in questione venga installato un circuito di video sorveglianza, utile ad individuare e punire quegli incivili che continueranno a sporcare, ad inquinare e conseguentemente ad appesantire il bilancio comunale di ulteriori costi”.