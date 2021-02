Fermato con eroina in tasca: un arresto a Sciacca

Gli agenti del commissariato di Sciacca, nell’ambito di programmati servizi di controllo del territorio volti a reprimere il fenomeno dell’assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze alcoliche, hanno arrestato un 39enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefancente.

In particolare, gli uomini del Commissariato, nel transitare in una centrale via di Sciacca, notava due soggetti che camminavano a piedi a distanza ravvicinata, guardandosi le spalle con circospezione. Ciò insospettiva i Poliziotti che decidevano di fermarli per un controllo. Il controllo, positivo per uno dei due, consentiva il ritrovamento e la consegna di una busta in plastica contenente 12 flaconi di metadone suddivisi in 8 flaconi da 20 Ml e 4 flaconi da 10 Ml.L’uomo, cadeva più volte in contraddizione circa la provenienza del metadone.

Il personale di Polizia, avendo il sospetto che presso l’abitazione dell’uomo si potesse rinvenire altra sostanza stupefacente, decideva di estendere la perquisizione all’abitazione e qui rinveniva un involucro in plastica con all’interno sostanza stupefacente. Lo stupefacente rinvenuto veniva sottoposto a sequestro penale.

A conclusione dell’attività investigativa l’uomo veniva tratto in arresto ed il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sciacca convalidava l’arresto e lo rimetteva in libertà.L’attività di Polizia rientra in programmati servizi voluti dal Questore di Agrigento, protesi a tutelare i giovani dall’ormai diffuso fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.