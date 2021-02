Picchia la moglie durante lite: donna in ospedale

Ha una discussione accesa con la moglie che finisce per picchiare con schiaffi e pugni provocandole lesioni guaribili in due settimane. La donna, per questo motivo, è finita ricoverata all’ospedale di Agrigento. Protagonista dell’aggressione è un tunisino 47enne residente nella Città dei Templi.

La sua posizione è adesso al vaglio degli inquirenti e, se la moglie dovesse sporgere denuncia, finirebbe nei guai per maltrattamenti e lesioni. Il fatto è avvenuto tra Cannatello e Villaggio Mosè dove sono diverse le famiglie di migranti che abitano in un palazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento.