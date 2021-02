Ravanusa, Il Ministero dell’Interno finanzia tre progetti per 2milioni e mezzo di euro

Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente ad un miliardo e 850milioni di euro.

Gli enti locali interessati hanno già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2020.

Gli enti locali beneficiari in Provincia di Agrigento sono complessivamente cinque.

Il Comune che ha ricevuto il maggiore finanziamento è Ravanusa con tre progetti del valore complessivo di 2.500.000 euro.

Finanziati anche i comuni di Aragona con quattro progetti del valore complessivo di 2.104.000 euro, Porto Empedocle con un progetto di € 613.920, Sambuca di Sicilia con tre progetti da 2.040.000 euro e Sant’Angelo Muxaro con un progetto da 995mila euro. Questi ultimi ultimi due con Ravanusa ne beneficieranno già nel 2021.

L’amministrazione comunale di Ravanusa, guidata dal sindaco Carmelo D’Angelo, ha presentato tre progetti per interventi della mitigazione del rischio idrogeologico delle aree di Via Terracini per euro 900mila, per la zona di Via Fanaco per € 900mila e per la zona di Contrada Cianciaramito per 700mila euro.

“Sono opere fondamentali per la sicurezza del territorio” – ha dichiarato il primo” cittadino – “che i cittadini di quei quartieri aspettano da anni”.

“Sono orgoglioso dei miei collaboratori” ha continuato Carmelo D’Angelo – “che non si sono risparmiati lavorando anche di notte per raggiungere questo obiettivo”.

“Adesso non ci resta che realizzare le opere seguendo il cronoprogramma del Ministero dell’Interno” ha concluso il Sindaco di Ravanusa.