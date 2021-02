Scassinato parchimetro ad Agrigento: danni per 3 mila euro

Scassinato il parchimetro posizionato in piazza Ravanusella, ad Agrigento. Ignoti nella notte hanno utilizzato un oggetto, probabilmente un pezzo di ferro, per fare leva sull’apparecchiatura con l’intenzione di asportare l’incasso contenuto al suo interno. Il responsabile (o i responsabili) non sono riusciti nell’intento di portare via i soldi ma – in seguito a questa azione – hanno causato un danno alle casse del comune che ammonta a circa tremila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Agrigento.

