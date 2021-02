A Favara arriva il metano, Alba: “dopo decenni finalmente partono i lavori”

Favara si trasformerà in un cantiere a cielo aperto; dopo decenni finalmente il metano sarà presto una realtà per i cittadini che potranno usufruire di una fonte di energia sostenibile e sicura come il gas naturale. I lavori partiranno intorno al 6 marzo e il primo cantiere sorgerà in via Aldo Moro.

“Entusiasta ed emozionata per l’avvio dei lavori, dichiara a margine della conferenza di presentazione del progetto la sindaca Anna Alba. Tante le difficoltà, è stata una corsa contro il tempo, ma oggi con orgoglio possiamo dire di avercela fatta”.

I lavori sono stati affidati alla ditta Italgas, si tratta di oltre 77 chilometri di condotte stradali per collegare alla rete 8700 utenze; un progetto innovativo e ambizioso perchè sarà in fibra.

Alla presentazione erano presenti oltre alla giunta Alba, i rappresentati Italgas, i vertici del Genio Civile di Agrigento, e il deputato del Movimento 5 stelle Filippo Perconti.

“Siamo riusciti a sbloccare circa 6 milioni di euro ed estendere le reti di metanizzazioni anche alle aree montane e del mezzogiorno, e quindi anche a Favara”, ha dichiarato Perconti.