Beccato a depositare rifiuti per strada, multato

Puntualmente buttava per strada dei sacchetti della spazzatura, presso la via Indipendenza, strada che costeggia la Chiesa San Francesco a Racalmuto. L’uomo beccato dalla Polizia Municipale è stato multato e dovrà pagare una sanzione pari a 611,00 euro.

“Avvisiamo la cittadinanza che l’azione di controllo continuerà in maniera costante per mantenere la sicurezza e la pulizia nel nostro territorio. Impegniamoci per tenere pulito Racalmuto, dichiara il sindaco Maniglia, facciamo uno sforzo tutti quanti per vincere una battaglia di tutti e per tutti, perché il Paese fa parte della nostra casa e delle nostre vite.