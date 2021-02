Case illuminate giorno e notte ma i proprietari non pagavano le bollette

Avevano energia elettrica tutto il giorno, pure la notte 4 famiglie di Noto non avrebbero avuto alcun problema a non spegnere l’interruttore. Non è perché fossero talmente ricchi da permettersi costi di energia elettrica, come se gestissero un albergo o un bar, ma per lo stratagemma che gli avrebbe consentito di non pagare cifre da capogiro: la manomissione del contatore elettrico che gli avrebbe permesso di pagare come se fossero quasi in una capanna.

Il blitz dei carabinieri

Se ne sono accorti i carabinieri della Compagnia di Noto che hanno compiuto un blitz in 4 abitazioni, ricavate in contrada Aranci Dolci, all’ingresso di Noto: al termine degli accertamenti, i proprietari sono stati denunciati per furto di energia elettrica.

Abusi edilizi

In questa stessa zona, sono stati avviati degli accertamenti per dei presunti abusi edilizi. “Nell’ultimo periodo si stanno verificando infatti varie segnalazioni circa presunti abusi consumati nel centro barocco, ove numerosi immobili fra cui ville, potrebbero essere stati edificati in violazione delle norme edilizie” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. Nei prossimi giorni sono previsti altri controlli dei militari insieme al personale dell’Ufficio tecnico comunale e d’intesa, del Dipartimento regionale all’urbanistica della Regione.

loading..